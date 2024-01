Ricerca scientifica ancora protagonista alla Fabbrica delle Candele con Matteo Ravaioli, dirigente dei Trapianti al Sant’Orsola Malpighi di Bologna

Nuova Civiltà delle Macchine e Minerva Divulgazione danno appuntamento venerdì 26 gennaio alle ore 20.45 alla Fabbrica delle Candele di Forlì, per il terzo appuntamento della rassegna La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti. Obiettivo del progetto è potenziare le attività istituzionali di orientamento scolastico alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) incontrando giovani ricercatori romagnoli che raccontano il loro percorso di studio e di vita e soprattutto il loro presente, di lavoro e di ricerca, in ogni parte del mondo.

Ospite di questo terzo appuntamento sarà Matteo Ravaioli, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Chirurgia Generale e ora Dirigente Medico di Chirurgia Generale e dei Trapianti presso il Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna. Ad introdurre l’incontro sarà Martina Cavallucci, vicepresidente di Minerva Divulgazione. A conversare con Matteo Ravaioli sarà Roberto Camporesi, Presidente di Nuova Civiltà delle Macchine.

Una delle novità di questa seconda edizione della rassegna è che i suoi appuntamenti forlivesi si svolgono alla Fabbrica delle Candele, il polo culturale che il Comune di Forlì ha pensato e dedicato alle attività rivolte ai giovani e che si conferma sempre più luogo imprescindibile di incontro e confronto sulla realtà giovanile a livello nazionale. Come sempre l’incontro è fruibile anche in streaming su canale youtube della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.