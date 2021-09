In attesa della riapertura dell'Ottantadue Music Club, prevista il primo ottobre con la rassegna di jazz e blues dedicata a Chet Baker che animerà i weekend per cinque settimane consecutive, mercoledì 15 settembre ricominciano gli appuntamenti musicali al Petit Arquebuse, che per settembre si terranno di mercoledì venerdì e sabato con vari artisti. Apriranno i "Brillanti Sparsi", mentre venerdì 17 si esibiranno i "Moreno Lombardi and friends". Per quest'ultimo appuntamento degustazione di vino dalle cantine "velenosi" (falerio) e attems (pinot grigio). Sabato Max Rocchetta.

