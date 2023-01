Ricordando Carlo Flamigni a 90 anni dalla sua nascita

Prezzo non disponibile

Dalla fine degli anni Sessanta al 2020, Carlo Flamigni, con passione, coerenza e lungimiranza è stato un protagonista della vita sociale italiana che ha coniugato progresso scientifico, allargamento delle libertà e affermazione dei diritti. Medico delle donne, bioeticista, uomo impegnato nel sociale e in politica, e infine scrittore, con ogni singolo passo Carlo si è mosso in quella direzione. "Un percorso straordinario fatto di azioni e studi per allargare le conoscenze e testimoniare che sui diritti bisogna sempre vigilare".

L’ Associazione Nuova Civiltà delle Macchine APS è tra i promotori e organizzatori, per giovedì 9 febbraio alle 17:30 nell'Aula 3 del Campus Universitario di Forlì, della tavola rotonda "La fiducia in medicina: riflessioni su salute pubblica, etica e società nel post-Pandemia".

Alla presenza del Presidente del consiglio di Campus Emanuele Menegatti e dell’assessore alla cultura del comune di Forlì Valerio Melandri, interverranno Silvia Camporesi, del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Vienna, Marta Gibin, del dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia dell’ Università di Bologna, Marina Mengarelli Flamigni, di Consulta di Bioetica Onlus e Associazione Luca Coscioni, Federico Lega, Ordinario in Management e Politiche Sanitarie dell’ Università di Milano e Luca Savelli, direttore UOC Ginecologia e Ostetricia dell’ Ospedale Morgagni Pietantoni di Forlì e dell’ Ospedale Infermi di Faenza.

Come sempre, l’incontro è disponibile anche in streaming sul canale YouTube della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine. Per informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it , telefono 335 6372677