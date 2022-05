Ricordando il filosofo Remo Bodei: presentazione del suo ultimo libro “Dominio e Sottomissione: schiavi, animali, macchine, intelligenza artificiale”

Un evento in ricordo del filosofo Remo Bodei: la presentazione del suo ultimo libro, uscito postumo per Il Mulino, “Dominio e Sottomissione”. L’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, in collaborazione con il Liceo Scientifico Fulcieri Paolucci e con il patrocinio del Comune di Forlì, organizza l’incontro per lunedì 9 maggio, alle 11,10 al Liceo Scientifico Fulcieri Paolucci di Forlì per alcune classi dello stesso Liceo e per un numero ridotto di persone.

A presentare e commentare il testo sarà il professor Gaspare Polizzi, del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.

Conduce Roberto Camporesi, presidente dell’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine APS. Contemporaneamente, l’incontro sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma Youtube, sul canale della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, il cui link di accesso è il seguente https://www.youtube.com/channel/UCVYPajJOB-ZVpbdLLWDbNPA