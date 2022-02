Ricordi e ricette nel libro “Gente di Santa Sofia” della ‘Marietta’ Teresa Margheritini: Casa Artusi ospita la presentazione del volume

Anche quando si mette a scrivere, una ‘Marietta’ non può dimenticare la sua passione per la buona cucina. E così ha fatto la ‘Marietta’ Teresa Margheritini con il suo libro “Gente di Santa Sofia - Tavola, amici e allegria”, fresco di stampa e fragrante di ricette ‘madeleine’. Sarà proprio questo volume il protagonista del nuovo appuntamento con le Domeniche delle Mariette, in programma domenica 27 febbraio (ore 15,30) a Casa Artusi. A dialogare con l’autrice ci saranno il giornalista Oscar Bandini e il dottor Fabio Ravaioli. L’ingresso è libero, ma per accedere alla sala bisogna essere in possesso del super green pass.

Nel libro Teresa Margheritini ha raccolto esperienze e ricordi personali, legati alle sue radici santasofiesi. Un testo costruito sul filo della memoria, dunque. E dal momento che nulla come il cibo ha un potere evocativo – soprattutto per chi è appassionato di cucina -, nelle pagine, fra un episodio e l’altro, trovano posto anche numerose ricette – spesso raccolte da parenti, amici, conoscenti (tutti rigorosamente indicati) - che, grazie all’abilità gastronomica dell’autrice, risultano ben descritte e facilmente riproducibili.

Casa Artusi, che ha nel suo dna l’attenzione per la cucina domestica e le tradizioni familiari, ha sposato in pieno questo progetto editoriale, prima concedendo il patrocinio alla pubblicazione (come testimonia il logo di Artusi 200 che campeggia sulla copertina) e ora ospitandone la presentazione. D’altro canto, il grande Pellegrino ha un posto speciale nell’opera di Teresa Margheritini, con un nucleo sostanzioso di piatti ‘firmati’ dal lui e legati in qualche modo a Santa Sofia.

Il pomeriggio si concluderà nel modo più goloso, con una degustazione di piada dolce a cura delle Mariette e di castagnole fritte santasofiesi, ideali per l’ultima domenica di Carnevale.