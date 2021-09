“Quell'incontro. Annalena Tonelli vista con gli occhi di chi l’ha conosciuta” a 18 anni dalla morte

In occasione del 18° anniversario dall’uccisione di Annalena Tonelli, il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, il Centro per la Pace di Forlì, il Comune di Forlì – Assessorato alla Pace e diritti umani e la Compagnia Quelli della Via propongono uno spettacolo-testimonianza dal titolo: “Quell'incontro – Annalena Tonelli vista con gli occhi di chi l’ha conosciuta”, che sarà in scena lunedì 4 ottobre 2021 alle ore 21 presso il teatro di Vecchiazzano.

“E ora tutti insieme andiamo ad imparare ad educare il cuore…”. Questa era la frase che pronunciava Annalena assieme al suo staff, alla fine della preghiera comunitaria, prima di incominciare la giornata in mezzo ai malati, agli studenti, a tutti quei “brandelli di umanità ferita” che si relazionavano con lei. Educare significa “condurre fuori”, non solo dalla malattia ma soprattutto dall’ignoranza e aprire i cuori alla luce, trovare il lato in fiore di ogni singola creatura. Il suo “humus in cui crescere e proliferare”

“La piaga dell’Africa è l’assenza di amore”. Sfamare non basta, Lo ripeteva spesso, addirittura dalla guerra in Somalia: “La scuola è priorità assoluta come il nutrire gli affamati. Il paese è in un baratro di ignoranza assoluta. Bisogna istruire, educare, passare il pane di vita assieme al riso e al granturco e alla farina di grano. Senza questo pane è la morte”Ecco allora che anche in noi può nascere questo desiderio di cambiamento, il “pane di vita” è quello che dona la capacità di vedere, non solo con gli occhi, l’altro. L’altro che è qui e può essere un compagno di classe, un familiare, un collega di lavoro, il volontario accanto a me, ecc.… Lo spettacolo del 4 ottobre spinge e soffia sull’importanza dell’incontro e di come questo possa cambiare la vita.

Paolo Baccarini, regista dello spettacolo, presenta questo appuntamento: "Può un incontro cambiare la vita? Cosa mettiamo in gioco nelle nostre relazioni? "The important is to be" diceva Annalena. l'importante è essere, l'importante è esserci. E la trama di questo spettacolo-testimonianza vuole raccontare proprio questo: la vita non si costruisce su idee astratte ma su una presenza ed una vicinanza concreta. E quando si esce dalla logica dei numeri per entrare in quella dello sguardo che mi riconosce esser umano, è già a fianco a noi la persona che ha bisogno di un sorriso, di una carezza, della nostra semplice presenza. Quell'incontro diventa così testimonianza di persone che hanno incontrato Annalena e invitano ancora noi oggi a far tesoro dei nostri incontri, delle relazioni d'amore che salvano".

Testo in prosa dove sette attori si intervallano con Andrea Saletti, nipote di Annalena Tonelli, che aiuta ad entrare nel vivo della via di carità vissuta da Annalena. Il tutto legato e sostenuto da alcune delle canzoni originali composte dalla Compagnia Quelli della Via per il musical "Il fiore del deserto". Porterà il Saluto dell’amministrazione comunale l’assessore Rosaria Tassinari.

Ingresso gratuito, si richiede la prenotazione al 3278622022 o per e-mail: forli.centropace@gmail.

Per l’occasione inoltre l’Istituto Comprensivo n.7 “Carmen Silvestroni” - plesso Zangheri, nell’ambito del progetto dedicato ad Annalena Tonelli “Far fiorire… lo scarto”, presenterà alle ore 9,00 il muretto così valorizzato dalla classe 2F nell’a.s. 2020/2021. Sarà presente per l’occasione il Sindaco Zattini.