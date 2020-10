"Ricordo Diaboliko Decennale", in fumettoteca un esclusivo albo dedicato al Re del Terrore

La Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" di Forlì presenta al grande pubblico l'albo "Ricordo Diaboliko Decennale", una speciale pubblicazione dedicata ai fan e lettori di Diabolik.

Con questa pubblicazione si propone una visione del personaggio visto dalla parte dei suoi lettori e si mette in chiaro un assioma fondamentale: ogni "grande personaggio" può esistere perché dietro di sè ha "grandi lettori".

"Senza alcun dubbio, è certo che dietro ogni grande personaggio, come appunto è Diabolik, si celino grandi lettori - precisa l’esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi - Ed è proprio grazie a questi grandi lettori che il personaggio in questione può, nel tempo, formarsi e definirsi. Nel mondo fumettistico abbiamo moltissimi esempi di personaggi che dopo un tempo di grandezza, con l'allontanamento dei suoi lettori, sono tornati ad essere semplici personaggi o, nel peggiore dei casi, hanno dovuto cessare la pubblicazione." L'albo si può acquistare dal sito ufficiale della Fumettoteca.

Esposto con la splendida scultura di Diabolik ad opera dell'artista ungherese Tamas Podhraczky, l'iniziativa diabolika firmata dalla Fumettoteca, dopo aver reso anche gratuitamente scaricabile dal sito della Fumettoteca e collezionando oltre 900 download, ora mette a disposizione l'albo in versione cartacea. Dopo 10 anni dalla sua prima apparizione, si ripropone al pubblico con un aggiornamento, un ampliamento dei contenuti e una nuova grafica l'albo "Ricordo Diaboliko Decennale" in cui si possono leggere i vari ricordi dei lettori, alla loro prima scoperta del fumetto nero diaboliko.

Con una bella copertina, omaggio del grande autore forlivese Davide Fabbri, e l'inedita retrocopertina, a sua volta omaggiata dall'artista lughese Stefano Babini, ben 48 pagine propongono interessanti e divertenti aspetti dei lettori diabolici, ex-ragazzini di un tempo passato.