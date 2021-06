Dopo una anno il ricordo di Roberto Pistolesi in un convegno e al Rotary Club

A circa un anno dalla scomparsa del noto architetto di Forlì che ha progettato e realizzato restauri sui Beni Culturali di tutta la Romagna sono due gli eventi organizzati per ricordarne l’importante contributo per la valorizzazione dei Monumenti del territorio.

Sabato 19 Giugno dalle 9 alle 12 si terrà un convegno nella sala del Consiglio del Palazzo della Provincia in piazza Morgagni a Forlì: la ricorrenza delle celebrazioni dantesche rimanda ad uno dei restauri più importanti ed impegnativi svolti dal progettista nella sua carriera professionale, ossia la pieve di San Donato a Polenta. Il convegno organizzato da Treottouno, Cooperativa Sociale Onlus di Forlì che si occupa di promozione di eventi ed inclusione sociale, è tra gli eventi collaterali alla mostra “Dante la visione dell’arte” e gode del patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, del Rotary Club Forlì del quale l’architetto Pistolesi era membro, della rivista Confini e di ConfGuide Forlì-Cesena. Il convegno che si terrà nel rispetto delle norme Anti-Covid vedrà Camilla Arfelli, bibliotecaria ed archivista, impegnata a introdurre gli studi che verranno proposti dai noti relatori invitati ad approfondire la pieve di Polenta: Serena Vernia, docente di Storia dell’Arte, parlerà de La pieve di San Donato in Polenta: restauri, agiografia per la comprensione del monumento nell’atmosfera tardo-romantica carducciana; Paola Novara illustrerà il tema su Le Pievi in Romagna sul volume recente da lei pubblicato per la Società Editrice «Il Ponte Vecchio»; Paolo Turroni, docente di Letteratura Italiana e direttore della rivista “Confini”, approfondirà il tema Tra Dante e Carducci: tradizioni culturali e leggende che divengono poesia per la realtà; Silvia Sansovini, Presidente ConfGuide Forlì-Cesena si concentrerà sull’aspetto attualissimo del turismo con Gli itinerari turistici in Romagna e la Pieve di San Donato in Polenta; Gabriele Zelli concluderà la mattinata di studi sviluppando possibili e future Politiche culturali tra tradizione e innovazione, le speranze per il futuro in Dante Alighieri.

Il convegno vuole essere un momento di confronto fra studiosi, appassionati e professionisti sulla Pieve di San Donato a Polenta e Dante Alighieri, approfondendo gli aspetti dell’architettura, del restauro, della comunicazione e della promozione turistica, temi e problemi contemporanei relativamente alla cultura e all’arte volano del turismo e della proposta culturale del territorio per la ripresa economica, in vista della stagione estiva appena iniziata, solitamente dedicata alla conoscenza per gli amanti e i curiosi della storia e dell’arte della Romagna. La conclusione del convegno è fissata per le 12, ingresso libero.

Martedì sera i soci del Rotary club di Forlì hanno voluto dedicare una serata a Roberto Pistolesi invitando il presidente dell’ordine degli Architetti Paolo Marcelli, Serena Vernia storica dell’arte, Maria Pia Aldrovandi del Rotary Club di Mantova e gli architetti Alessandro Lucchi e Cristiano Biserni. Durante la serata i soci hanno ricordato l’impegno profuso da Pistolesi nella professione, nei rapporti di amicizia e nel volontariato, l’amico storico Mario de Simone ha tracciato un profilo di Pistolesi ricordando al contempo anche il percorso compiuto negli anni dal Club forlivese.

