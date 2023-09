"Ridare forma al fango": arriva l'escursione teatrale urbana

Prezzo non disponibile

Il 23 e 24 settembre, Teatro Zigoia propone due giornate laboratoriali di teatro e manipolazione dell’argilla con musica dal vivo per famiglie, bambini e adulti. Sabato 23 settembre si svolgeranno a Forlì, ai Musei di San Domenico, all’interno della programmazione del Festival del Buon Vivere, quest’anno significativamente titolato “La Mí Tëra - Ecologia delle Relazioni”. Domenica 24 settembre si terranno nella suggestiva cornice di Villa Silvia a Cesena.

Per Andrea Valdinocci, direttore artistico di Teatro Zigoia, "l’alluvione dello scorso maggio ha portato il fango nelle nostre vite come un elemento di distruzione incontrollabile, di cancellazione del possibile e della bellezza, con cui ancora dopo mesi è difficile confrontarsi per l’impatto che ha avuto sulle vite di molti, sulla morfologia e il cuore dei territori della Romagna. Ma che dire dell’acqua che dà la vita, del debito che abbiamo con i fiumi e con la terra? Che futuro ci immaginiamo insieme, dopo ciò che è stato?".

“Ridare forma al fango” fa parte del programma 2023 di Escursione Teatrale, un progetto che da più di dieci anni esplora percorsi di escursionismo, teatro, musica dal vivo e movimento fra le montagne dell’appennino tosco-romagnolo. "I laboratori - prosegue Valdinocci - saranno un momento di incontro e di riconciliazione con il fango, per cercare insieme altre forme di convivenza e di senso possibili tramite l’arte". Guideranno i laboratori Andrea Valdinocci e Alessia Brivio (teatro), Frida Bach (manipolazione dell'argilla), Antonio Vittori e Silvia Drei (movimento, tai chi e meditazione), Gioele Sindona (musica dal vivo).

Adulti ore 11:00- 18:00. Sarà possibile partecipare ad una sola o ad entrambe le giornate di laboratorio. Costi: 20€ a giornata + 10€ quota sociale annuale (40€ per entrambe le giornate + quota sociale).

Ragazzi 15:00- 18:00, gratuito Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

Info e prenotazioni:

www.teatrozigoia.org // info@teatrozigoia.org // Facebook: Teatro Zigoia // Instagram: @teatrozigoia