Ridracoli Experience: tre giorni tra bike e canoa nello scenario delle Foreste Casentinesi

Da venerdì 24 a domenica 26 giugno a Ridracoli è possibile vivere una vera e propria Ridracoli Experience, un lungo weekend tra canoa e pedalate nello scenario delle foreste casentinesi. Questo è l’ultimo di tre weekend proposti dal progetto Valle Savio Trek&Bike Experience, promosso dall’Unione dei Comuni Valle del Savio, I Percorsi del Savio e la Regione Emilia Romagna, e realizzato da Atlantide, Fumaiolo Sentieri e Outdoor Romagna Asd. Questo calendario fa parte inoltre della rassegna "Savio Trail - trekking, cultura, natura e gastronomia” promossa dall'Unione dei Comuni Valle Savio.

La Ridracoli Experience inizia venerdì 24 giugno alle ore 17 con la canoa al crepuscolo. Dopo un piccolo aperitivo di benvenuto si parte in canoa sul lago di Ridracoli nell'ora d'oro, pagaiando fino agli angoli più nascosti, accompagnati da una guida che racconterà le storie del territorio. Durata 3,5 ore circa. Costo di partecipazione euro 20, comprensivo di ingresso in diga, a Idro e cestino per l'aperitivo a base di prodotti tipici.

Sabato 25 giugno alle ore 20.30 partirà la “Pedalata stellare”, una facile uscita in notturna con e-bike a Casanova dell’Alpe e dintorni (15/20 km, 600 mt dislivello), per cena sotto le stelle e per rimirar il firmamento estivo a 1.000 m di altezza. Il tutto accompagnato dai racconti degli esperti di De Sidera su miti e curiosità legati alla volta celeste e alle stelle. Rientro previsto alle ore 23.30. Costo euro 49, compreso noleggio e-bike, casco con faretto, accompagnatore MTB abilitato, cestino per la cena a base di prodotti tipici.

Domenica 26 giugno alle ore 10 partirà un’altra escursione in e-bike in grado di emozionare in qualunque stagione, “Di valle in valle”, un percorso ad anello che collega la valle del Bidente all’alta valle del Savio (52 km, 1.600 mt dislivello), su strade sterrate, vecchie mulattiere e sentieri che creano un legame tra passato e presente. Difficoltà media, si richiede un buon allenamento. Costo euro 49, compreso noleggio e-bike, casco con faretto, accompagnatore MTB abilitato, cestino per la cena a base di prodotti tipici.

Per partecipare ai percorsi è richiesta la prenotazione. Biglietti su https://bit.ly/3t8Ikqv. A questo link tutto il programma www.atlantide.net/valle-savio-trekbike-experience. Per informazioni e prenotazioni 0543 917912, ladigadiridracoli@atlantide.net