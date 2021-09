Ridracoli in cammino: escursioni gratuite "per tutte le gambe"

Domenica 26 settembre

RIDRACOLI IN CAMMINO:

2 escursioni gratuite per tutti i tipi “di gamba”!



Percorso 1:

“Un anello nella valle di Ridracoli”

Escursione ad anello che, partendo dal borgo, ci porterà fino al lago e alla diga, tra scorci panoramici, sentieri in mezzo alla foresta, storie e leggende legate ai vecchi poderi e al popolo di Ridracoli.

Ritrovo a IDRO alle ore 9.30.

Percorso: Ridracoli – Tagli – Campo dei Peri – Pratalino – Cà di Sopra – Ridracoli

Lunghezza: 12 km

Dislivello: 700 m

Difficoltà: E

Rientro previsto per le ore 16.30

EQUIPAGGIAMENTO

Scarponi alla caviglia con suola scolpita, calzini da trekking idonei, abbigliamento consono alla stagione e alla quota, giacca impermeabile, mascherina, gel igienizzante, acqua (minimo 2 lt.), pranzo al sacco.

Escursione gratuita a prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazione: 0543 917912, ladigadiridracoli@atlantide.net

L'escursione fa parte del progetto "C'è posto per te" di GAL L'ALTRA ROMAGNA.



Nella stessa giornata si terranno due escursioni (una per esperti e una per famiglie) con arrivo all’Agriturismo Il Molino alle 16.30 circa per una merenda a base di prodotti dell’agriturismo accompagnati dalle note di “Mauro e i semi-nati” trio formato da Mauro Casadei alla chitarra e voce, Francesca alla voce e all’organetto e Teyo alle percussioni che proporrà brani inediti e cover in stile folk rock acustico!



PERCORSO 2 (adatto alle famiglie e bambini):

Sul sentiero Natura di Ridracoli

Un’escursione ad anello adatta a tutti lungo il Sentiero Natura alla scoperta della vallata di Ridracoli, della natura che la caratterizza e delle numerose testimonianze della passata presenza dell’uomo sulle nostre montagne.

Ritrovo ore 14.00 a IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli

Difficoltà: Turistica

Distanza: 3,5 km circa

Dislivello in salita: 100 m

Durata: 2 ore circa comprensive di pause e spiegazioni

EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento idoneo alla stagione, acqua, snack, giacca impermeabile, mascherina, gel igienizzante.

Escursione gratuita a prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazione: 0543 917912, ladigadiridracoli@atlantide.net

L'escursione fa parte del progetto "C'è posto per te" di GAL L'ALTRA ROMAGNA.



Nella stessa giornata si terranno due escursioni (una per esperti e una per famiglie) con arrivo all’Agriturismo Il Molino alle 16.30 circa per una merenda a base di prodotti dell’agriturismo accompagnati dalle note di “Mauro e i semi-nati” trio formato da Mauro Casadei alla chitarra e voce, Francesca alla voce e all’organetto e Teyo alle percussioni che proporrà brani inediti e cover in stile folk rock acustico

