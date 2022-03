A Forlimpopoli per scoprire la nuova edizione del romanzo “Giungla domestica” di Gilda Musa

Proseguono le iniziative promosse dall’amministrazione comunale di Forlimpopoli, insieme alle associazioni del territorio, per la "Giornata internazionale dei diritti della donna". Dopo la visita guidata a tema dell’8 marzo al Museo Archeologico “T. Aldini”, venerdì 11 marzo, la sala del Consiglio in piazza Fratti ospiterà, alle 18, la presentazione della nuova edizione di uno dei romanzi di maggior successo di Gilda Musa, “Giungla domestica”.

Nata a Forlimpopoli nel 1926, Gilda Musa è unanimemente riconosciuta come una delle voci più rilevanti del panorama fantascientifico italiano. La sua produzione si concentrò inizialmente sulla poesia, per poi passare con successo alla fantascienza con i romanzi Le grotte di Marte (1974), Giungla domestica (1975, vincitore del “Premio Città di Ferrara”), Fondazione “Id” (1976), Dossier extraterrestri (1978) e L’arma invisibile (1982), oltre a numerosi racconti raccolte in svariate antologie, tra cui “La farfalla sul soffitto” (1988) e “Festa sull’asteroide” (1972). Il volume esce per i tipi della Wordbrige nella collana “nostos”, interamente dedicata ai maggiori scrittori forlimpopolesi, che ha già dato alle ristampe la “Vita di Foscolo” di Artusi e ha in programma a breve la ristampa degli scritti di Brunoro II Zampeschi.

L’ingresso all’incontro è libero nel rispetto delle norme anti-Covid.