Sabato 21 gennaio nella Sala dell’Incontro di Palazzo Romagnoli (Via C. Albicini, 12), con inizio alle ore 16:30 e a ingresso libero, si terrà il secondo e ultimo appuntamento di un dittico dedicato a Il tempo presente: tra paure e speranze organizzato dalla Confcommercio di Forlì e l’Associazione 50Πù di Forlì.



Relatrice del secondo incontro dal titolo Riflessioni sulla paura: tra fragilità e risorse, sarà Giulia Ammannati, psicologa e psicoterapeuta. La conferenza tratterà uno dei sentimenti più diffusi del tempo travagliato che stiamo vivendo: la paura. Il catalogo della paure è amplissimo: la paura della guerra e, di conseguenza, di una crisi economica globale che rechi miseria e perdita del lavoro; paura delle malattie; paura del terrorismo e del fanatismo religioso; paura di ritrovarsi sradicati, senza memoria storica; paura dello straniero, che viene abilmente manipolata da forze politiche democraticamente sospette; paura dei genitori per il futuri dei figli e paura di questi ultimi per una vita che sembra sfuggire loro. Dinanzi a questa proteiforme paura come reagire? Quale il ruolo del singolo, della comunità e della politica? Saranno l’angoscia e l’insicurezza a guidarci o sapremo nutrirci di esse per creare una nuova realtà?



L’incontro è in collaborazione con CiPsPsia - Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza.