“Riflettere per agire: dal dramma dell’alluvione l’urgenza del cambiamento”: al San Giacomo il vescovo Corazza

La Diocesi di Forlì-Bertinoro ha aderito all’iniziativa “Tempo del Creato” in corso fino al 4 ottobre, con due proposte: la giornata di preghiera che si è svolta domenica 17 settembre in tutte le parrocchie, e un incontro pubblico dal titolo “Riflettere per agire: dal dramma dell’alluvione l’urgenza del cambiamento” che si svolge giovedì 21 settembre, nella chiesa di San Giacomo, nell’ambito delle iniziative del Festival del Buon Vivere.

Dopo i saluti istituzionali, moderati dal giornalista Alessandro Rondoni, interverranno: il geometra Fausto Pardolesi, responsabile dell’assetto idraulico nella Provincia di Forlì-Cesena e Piero Tabellini, responsabile del settore Romagna Sicurezza del Territorio e Protezione civile, che parleranno di “Maggio 2023: cerchiamo di capire cosa è successo”; seguiranno alcune testimonianze di alluvionati, volontari e amministratori; mons. Domenico Pompili, presidente della Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali e vescovo di Verona, presenterà l’ “Attualità della enciclica Laudato si’”; monsignor Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, concluderà l’incontro con il suo intervento “Accelerare il passo: indicazioni pastorali ed operative”. Durante l’evento saranno esposti i pannelli della mostra sulla enciclica Laudato si’ curata da Caritas. Ad evento avvenuto sarà possibile rivedere l’incontro sul canale Youtube “diocesi forli-bertinoro”.