Rime insaponate, bolle di sapone e poesia al teatro Il Piccolo

Uno spettacolo sincero, ideato per sognare, creato intorno all’oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre: la bolla di sapone. Rime insaponate con Alekos Ottaviucci, “il poeta delle bolle”, è il nuovo appuntamento con le Favole al Teatro Il Piccolo di Forlì, in scena domenica 12 febbraio alle ore 16. Lo spettacolo, diretto da Gabriele Duma, si avvale delle musiche di Guido Sodo ed è prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri.

L’antico gioco diventa testo teatrale per coniugare il teatro di parola in rima con un’originale tecnica di bolle di sapone e piccola magia. Un’affabulazione che stimola al volo senza rinunciare ai contenuti e che fa sognare con la poesia delle bolle di sapone, mostrando come divertimento, levità e cultura possono convivere senza ridursi a meno intrattenimento. Un’esperienza luminosa per tutti: famiglie, bambini, utopici realisti e concreti sognatori di ogni età.

Biglietti e prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (ore 10/13 e 16/18) e nel giorno di spettacolo al Teatro Il Piccolo a partire dalle ore 15. Biglietti online su Vivaticket. Prezzi: 5 euro. Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it