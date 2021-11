Rinviato il concerto della pianista Gile Bae al Diego Fabbri: si esibirà dopo Natale

Era previsto per martedì prossimo. Il concerto della pianista Gile Bae è stato rinviato a martedì 28 dicembre, alle 21, al Teatro Diego Fabbri di Forlì. I biglietti già acquistati o prenotati rimarranno validi per la nuova data. È possibile ottenere il rimborso del tagliando in contanti recandosi di persona nella biglietteria del Teatro Diego Fabbri. La biglietteria è aperta da martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.

In alternativa è possibile ottenere il rimborso tramite bonifico telefonando, da martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, al numero 0543 26355 e, successivamente, inviando una mail con le proprie coordinate bancarie alla casella di posta elettronica che verrà indicata dalla biglietteria del Fabbri. L’Associazione ForlìMusica si scusa per il disagio e vi invita a visitare il sito www.forlimusica.it per scoprire i prossimi appuntamenti della rassegna Insieme alla Musica.