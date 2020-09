Rinviato lo spettacolo di Denis Campitelli

Lo spettacolo di Denis Campitelli programmato per lunedì 21 settembre alle 21,15 a Calafoma è rinviato a causa delle previsioni di maltempo a data da stabilire.

L'attore doveva andare in scan con il suo "Purbion di Romagna", poesie, monologhi e aneddoti della nostra terra. La direzione della rassegna In riva al lago ospitata negli spazi di Calafoma comunicherà al più presto una data per recuperare lo spettacolo.