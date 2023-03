Riparte a Forlimpopoli "Oltre il Giardino Film Festival": tutti gli appuntamenti

Dopo il grande successo riscontrato con la prima edizione, martedì 28 marzo partirà l’edizione 2023 della piccola rassegna di film su piante, giardini e persone, organizzata dall’Associazione culturale Oltre il Giardino Forlì insieme al film-maker Emilio Tremolada, autore del primo documentario in programma. Le proiezioni avranno luogo presso il Cinema Teatro Verdi di Forlimpopoli, ed ognuna sarà introdotta da un ospite invitato per l’occasione, con cui si potranno scambiare al termine opinioni e commenti.

C’è un filo rosso che collega tutti i film scelti e che gli organizzatori ritengono estremamente interessanti oltre che piacevoli, pur nella grande differenza tra l’uno e l’altro. Ad emergere quasi inconsapevolmente non è il giardino in cui l’uomo regola il paesaggio, ma quello dove è la natura spontanea a tornare protagonista, dove gli insetti sono presenza fondamentale e si impone uno dei concetti cardine del “giardino in movimento” di Gilles Clément: l’economia della vita consiste nel “fare il più possibile con, ed il meno possibile contro”. Si vedrà allora non l’arte che piega la Natura, ma quanto la Natura sia in se stessa Arte e tante delle possibilità di convivenza e sinergia tra parte vegetale e animale nella creazione ed uso dell’ambiente-giardino, nelle sue infinite declinazioni.

PROGRAMMA

Martedì 28 marzo alle 20:30 - GIARDINI INDECISI di Emilio Neri Tremolada. 77 minuti. Italia 2022: un viaggio in diversi giardini e non-giardini che ci lascia con la ricerca di una risposta alla domanda “cosa fa di un giardino un giardino?”. Ad introdurlo il regista, ideatore e curatore della nostra rassegna, insieme a due delle protagoniste del film: la giovane allevatrice di api regine Benedetta Berardi e Carla Leni, del vivaio TerraLuna.

Martedì 4 aprile alle 20:30 - GILLES CLEMENT. LE JARDIN EN MOUVEMENT di Olivier Comte. 52 minuti. Francia 2013: film-manifesto sull’eminente paesaggista francese, che vediamo operare nel suo giardino e raccontare il suo pensiero e filosofia, relazionandosi con giovani giardinieri. Darà qualche delucidazione sulla figura di Clément e commenterà insieme al pubblico il docu-film, Mimmo Vittori del Vivaio Vittori di Forlimpopoli, professionista a tutto tondo del verde ornamentale italiano.

Martedì 11 aprile alle 20:30 - LA VIE SECRETE DU JARDIN di Samuel Guiton. 52 minuti. Francia 2018: un delizioso documentario che racconta il vivace mondo della fauna che popola il giardino in compresenza o assenza degli umani. Conclude la serata il corto CONDOMINIO VOLPI di Emilio Neri Tremolada. 4 minuti. Italia 2022: immagini raccolte dalla fototrappola agli orti condivisi di San Faustino a Milano.

Martedì 18 aprile alle 20:30 - A COUPLE di Frederick Wiseman. 63 minuti. Francia/USA 2022: film girato nel giardino La Boulaye a Belle-Ile, in Bretagna, la cui forte presenza fa da sfondo al monologo intimo di Sofia Tolstaja, che dialoga con il marito Lev Tolstoj attraverso le lettere che si scrissero tra il 1862 e il 1910.

Il costo dei singoli ingressi sarà di € 6,00 con la possibilità di effettuare un abbonamento alle 4 serate per € 20,00