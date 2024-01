Riparte la rassegna teatrale dialettale a San Martino in Villafranca con la commedia "Us marida Mingò"

Venerdì 12 gennaio, alle 21.00, alla Sala parrocchiale "Stefano Garavini" di San Martino in Villafranca, la Cumpagnia T.P.R. Doppio Gioco di Faenza metterà in scena la commedia dialettale "Us marida Mingò", tre atti brillanti di Alfredo Visani.

La vicenda è ambientata in una modesta casa rurale della campagna faentina. Mingò, uomo maturo e scapolo, decide che è giunta l’ora di cambiare vita; a nulla valgono i saggi consigli del nonno Pirèta o le lavate di testa della mamma Iusafèna. Consigliato dal fido amico Luciano, si lascia attrarre dalla prospettiva di una nuova vita all’insegna del divertimento, di incontri e di avventure.

L'appuntamento è inserito nella rassegna "4 sbacarêdi cun e' nostar dialet" organizzata dalla Pro Loco San Martino. Ingresso 7 euro. Per informazioni e prenotazioni: printservicefc@yahoo.com; 3487443860.