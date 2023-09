Riparte 'PerCorso di Fumetto': grande interesse e maggior adesione per l'iniziativa esclusiva forlivese

Prende il via col botto la seconda edizione del Corso di fumetto gratuito 'PerCorso di Fumetto' che, come per l'anno passato, vede affollarsi gli interessati e appassionati del mondo fumettistico. L'evento inclusivo e intergenerazionale, con anche la partecipazione di genitori insieme ai figli, non perde il suo carisma e continua ad unire chi desidera cimentarsi nell'arte del fumetto. Quindi, prima data del calendariomartedì 26 settembre, dalle ore 16:00, presso i locali della Sede Avis Forlì, via G. della Torre 7, prende il via sotto l'attenzione dei numerosi iscritti il primo incontro con l'autore affermato Marco Verni, da oltre venti anni matita di punta per la collana bonelliana Zagor, fumettista forlivese sempre in grado di coinvolgere il pubblico presente in sala.

Gli appuntamenti della settimana proseguono per venerdì 29 con l'incontro didattico condotto dall'esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi. Per informazioni contattare la Fumettoteca 339 3085390 (ore 10/18) fumettoteca@fanzineitaliane.it

La proposta esclusiva per Forlì, promossa dall'Avis Comunale e dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub, con i patrocini del Comune di Forlì e della Azienda Unità Sanitaria della Romagna, come per l'anno precedente anche quest'anno riscontra i valori di partecipazione del precedente, ovvero una consolidata presenza del 30% di partecipanti adolescenti, una marcata partecipazione del mondo rosa con circa il 40% delle partecipanti e il 2023 vede anche l'ulteriore registrazione di oltre il 35% dei partecipanti già iscritti al corso dell'anno passato. Aperto a tutti gli interessati forlivesi e non solo, il Corso è un concreto supporto per i ragazzi interessati a partecipare al Contest a premi 'Fatti di... Sangue', che vede a raccolta tutti i giovani delle quarte e quinte superiori nel territorio forlivese. Gli obiettivi generali per la seconda edizione del corso è donare gli strumenti adeguati a tutti coloro che desiderano cimentarsi nell'arte del fumetto, questo sia grazie alle lezioni di sette grandi autori professionisti di fama, sia anche attraverso il supporto e la disponibilità, sempre gratuita da parte dell'associazione di volontariato che gestisce la Fumettoteca Regionale, per mettere a frutto la creatività e la fantasia dei giovani forlivesi. Obiettivi che mettono in luce anche come la donazione di sangue sia un gesto che porta in sé il principio di un atteggiamento spontaneo che risponde a una identità di interessi e sentimenti, un gesto in grado di attivare un processo emozionale, ancor prima che fisico, che avvicina le persone ad un senso più autentico di partecipazione e condivisione della Comunità d'appartenenza. Donare una parte di sé stessi per aiutare il prossimo è la forma più alta di empatia che si possa raggiungere, con una maggiore consapevolezza di noi stessi e del valore che possono avere le nostre azioni.

Dall'ultima settimana di settembre e per tutto il mese di ottobre sette autori professionisti di fama nazionale e internazionale per scoprire l'arte del fumetto o, solamente, conoscere di persona grandi autori come Vittorio Giardino, Davide Fabbri, Marco Verni, Guglielmo Signora, Onofrio Catacchio, Davide Reviati e Denis Medri, supportati nei loro incontri dai componenti dello Staff Fumettoteca. Il Corso gratuito 'PerCorso di Fumetto' ha un calendario di 10 incontri, per un totale di 20 ore, che si terranno presso la sede Avis Forlì in via G. della Torre 7, da martedì 26 settembre a venerdì 27 ottobre 2023 nei pomeriggi delle giornate di martedì e venerdì dalle 16:00 alle 18:00.

Ulteriori dati e informazioni possono essere scaricate online dal sito della Fumettoteca www.fanzineitaliane.it/fumettoteca/.