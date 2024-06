Riparte "Slò Fest", il festival del turismo lento e sostenibile, con 6 giorni di eventi

Anche quest’anno si apre la settimana del turismo lento e sostenibile Slò Fest, dal 10 al 15 giugno, il tema saranno le persone e le loro scelte di vita legate al viaggio. Il circolo culturale Inzir-Viaggiatori in circolo per il terzo anno consecutivo organizza una settimana di eventi che approfondiscono le tematiche del viaggio, in terra di Romagna è possibile fare, vivere esperienze di turismo e conoscenza del territorio slow, sostenibili? Sì, per il terzo anno infatti Riccardo Cattalini presidente dell’associazione culturale Inzir, Mattia Fiorentini direttore artistico e i soci del circolo hanno deciso di puntare in alto invitando grandi personaggi che hanno fatto del viaggio lento uno stile di vita.

Slò Fest si caratterizza per la scelta delle location in cui si svolgono gli eventi luoghi ricchi di storia, cultura, dal grande valore paesaggistico e/o naturalistico, per la scelta di offrire ogni sera la possibilità di degustare cibi e bevande vini e birra del territorio che rappresentano l’eccellenza, piccole o grandi realtà produttive che fanno della Romagna una terra ricca di valore.

Il primo evento lunedì 10 giugno si svolgerà presso piazzetta delle Operaie-Ex Fabbrica Battistini con Andrea Caschetto vince la sua battaglia personale contro un tumore al cervello. Da quel giorno dedica il suo tempo a progetti di volontariato internazionale per diffondere, soprattutto ai bambini, la sua “terapia del sorriso”. È stato nominato Ambasciatore del Sorriso dalle Nazioni Unite.

Martedì 11 giugno sarà dedicata alle attività outdoor a piedi e in bicicletta nella zona di Castrocaro e Terra del Sole, i due gruppi si ritroveranno lungo il percorso presso un’azienda agricola del territorio per uno spuntino tutti insieme. Mercoledì 12 giugno sarà la volta di Gianluca Gotto presso i giardini della Rocca di Bertinoro scrittore italiano che da tempo vive all’estero, in Indonesia. Attraverso il suo blog Mangia Vivi Viaggia da dieci anni ispira migliaia di persone a vivere il cammino di crescita personale come un viaggio da intraprendere in piena consapevolezza. I suoi cinque libri sono diventati best seller di categoria nel mondo degli amanti dei viaggi e del cammino spirituale. Apertura dei cancelli alle 19.00 con food truck vino e birra del territorio. (evento a pagamento)

Giovedì 13 torniamo a Forlì in uno dei luoghi che tutti gli anni ospita Slò Fest l’Arena Forlivese in via Giorgio Regnoli con Andrea Nonni, conosciuto come The Pillow, è un videomaker di Ravenna molto seguito su Youtube, che viaggia per il Mondo alla ricerca di storie di persone che hanno fatto scelte di vita particolari e di cambiamento.

Venerdì 14 giugno sera ci si sposta a Pievequinta appuntamento ore 18.00 davanti alla Chiesa parrocchiale di Pievequinta, via del Cippo 6, con “Antiche Pievi e vecchie dimore nella campagna forlivese” camminata condotta da Gabriele Zelli dalla Pieve di San Pietro e Paolo di Pievequinta e a Palazzo Morattini. A seguire in collaborazione con l’Associazione di Volontariato Culturale e Ricreativa “Amici della Pieve ODV” sarà possibile visitare palazzo Morattini Via Armelino 33 e partecipare, previa iscrizione, a Natura Vibrante un progetto che promuove il benessere psicofisico, attraverso concerti vibrazioni e sonori (evento a pagamento). L’intento dei concerti è quello di far sperimentare alle persone (attraverso l’ausilio di Campane tibetane, Koshi, Gong, Handpan, Tamburi), stati di consapevolezza espansi e rilassamenti profondi. È possibile partecipare anche ad un solo evento dei due proposti.

Si conclude tutto presso Spinadello a Forlimpopoli con Omar Conti, alias Il Musicista sul Maggiolone, porta la sua musica a bordo di un Maggiolone Volkswagen del 1973 in luoghi naturali e genuini. Si esibirà sabato 15 Giugno in un contesto di campagna dove concludere il cammino del nostro Festival in compagnia e in mezzo alla natura.

Gli eventi di MARTEDì 11, MERCOLEDI’ 12 E VENERDI’ 14 sono eventi a pagamento fino ad esaurimento posti. LUNEDì 11 E GIOVEDì 13 gli incontri inizieranno alle 19.30 con Aperitivo Slò ci sarà la possibilità di fare aperitivo degustando prodotti del territorio. Sabato 15 a partire dalle 19.30 non solo aperitivo ma food truck con cibo e birra del territorio.

Programma dettagliato dei singoli eventi, orari, link per le iscrizioni e collaborazioni per degustazioni, aperitivi cene sul sito www.slofest.it per info info@slofest.it