Ripartono dalla musica i Mercoledì in centro storico a Forlì: tra bolle di sapone, mangiafuoco, giochi di legno giganti

Mercoledì 5 giugno riparte la kermesse estiva dei mercoledì in centro storico; quasi quattro mesi di musica, spettacoli, sport e divertimento nella bella cornice dei Corsi e Piazza Saffi. Accanto ai tradizionali appuntamenti di prima serata distribuiti per tutto il centro, quest’anno la novità è Music Edition; un grande palcoscenico a cielo aperto con band, musicisti e giovani talenti che si esibiranno dal vivo dalle 21.00 alle 23.00.

Più di 30 gruppi di artisti di tutte le età si metteranno alla prova in una decina di location sparse per tutto il centro realizzate in collaborazione con negozianti e pubblici esercenti. Una programmazione ricchissima, resa possibile anche grazie al contributo delle associazioni di categoria, con le quali l’amministrazione comunale ha condiviso il cartellone di iniziative della prossima stagione. Per la serata inaugurale del 5 giugno sono attesi giochi e divertimento: bolle di sapone e mangiafuoco, giochi di legno giganti e tanta musica dal vivo.