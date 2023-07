Ripartono gli eventi e le mostre al Mu.Ve di Modigliana

Il Dono del Creato: una serata per ripartire. Serata di musica, video e letture al Vescovado di Modigliana. Sabato 22 luglio, alle 20.45 il gruppo CAI di Modigliana, Mu.Ve. e Viae Misericordiae proporranno una serata dedicata all'Appennino e ai suoi sentieri, nel campo sportivo parrocchiale in piazza Cesare Battisti.

L'evento, che era stato pensato in apertura della stagione culturale della parrocchia, in seguito alle gravi avversità che si sono abbattute su Modigliana e il suo territorio comunale, si è trasformato in un'occasione per ritrovarsi e raccontare l'amore per l'Appennino ferito e i suoi sentieri, la sua natura e la sua umanità messi alla prova. Il Creato come filo conduttore per un incontro corale di voci e di anime, ciascuna portatrice di un talento da condividere, doni per raccontare Il Dono. Durante la serata si alterneranno quindi le musiche del cantautore Roberto Budrioli “Budri” con Mary Rock; le letture e le poesie di Alberta Tedioli; il video "La Valle del Tramazzo, un gioiello nascosto” a cura di Massimiliano Pitea guida ambientale ed escursionistica; Patrizio Maccolini con una riflessione su la “Civiltà dei sentieri. Un’esperienza plurisecolare per pensare l’orizzonte”; il video sui sentieri del CAI nel territorio di Modigliana a cura di Nicolas Galeotti e Luca Nati; la presentazione dei percorsi di pellegrinaggio Viae Misericordiae e Cammini Sacri a cura di Luciano Albonetti.