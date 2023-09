Ripartono i corsi al Teatro delle Forchette per adulti e ragazzi

Il 2 ottobre riapre i battenti il laboratorio di Arti Sceniche The Theatre, tutti i lunedì e mercoledì, dalle 20.30 alle 23.30. Con una settimana di prova gratuita, gli allievi sperimenteranno le tecniche e il primo approccio alla recitazione. Un percorso di tre anni che si conclude con la consegna di un diploma riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna e Associazione GA/ER con Accordo di Programma quadro G.E.C.O.

Un percorso tra voce, corpo ed emozione, senza dimenticare la cultura data dallo svolgimento di materie come storia del teatro. Un percorso unico sia per i principianti, o per chi ha già qualche piccola esperienza, ma vuole riscoprire il gioco e attraverso quello portare sui palchi personaggi e storie che ancora oggi emozionano e divertono.

Un’occasione per chi ama il Teatro e le sue Discipline da non perdere visto che tale anno Accademico si concluderà con relativo spettacolo!

Dopo un Anno Accademico dove gli allievi studiano tecniche vocali e di movimento, emozionali e di analisi del prodotto attore, si giunge allo spettacolo di fine corso annuale. Il Laboratorio rilascia un attestato di frequenza come riconoscimento per ogni anno su tre complessivi, ma solo al termine del terzo Anno si può conseguire il Diploma Generale. Terminato il programma di studi, gli allievi possono scegliere un’ulteriore prova di un anno, approfondendo Drammaturgia, Regia, Organizzazione, fino alla messa in scena di un proprio progetto teatrale.

Per i più piccoli dai 10 ai 17 anni il laboratorio Teatr'Ok, condotto da Stefano Naldi, anche questo con settimana di prova gratuita tutti i martedì da Ottobre a Maggio dalle 17.00 alle 18.30. Un percorso propedeutico alle tecniche teatrali attraverso la sperimentazione e il gioco, con saggio finale.

Tutti i corsi si svolgeranno presso la sede del Teatro delle Forchette in via Vivaldi 22 a Forlì. Uno spazio tutto nuovo con ampie sale che permettono il movimento e la sperimentazione. Uno spazio in una zona molto raggiungibile sia autonomamente che con mezzi pubblici. Per partecipare il costo è di euro 100 mensili per The Theatre e euro 45 per Teatr'Ok. Il corso è realizzato grazie anche al sostegno della Provincia Forlì-Cesena, Associazione GA/ER e i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Informazoni e prenotazioni – 05431713530 – 3479458012 - 3397097952 – info@teatrodelleforchette.it. Trovate tutto anche sul sito ufficiale www.teatrodelleforchette.it e anche su Facebook sulla pagina dedicata al corso.