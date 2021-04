Ripartono i gustosi trekking sulle colline romagnole

Con il ritorno della zona gialla riparte “Alba, gusto e passeggiata”, l’iniziativa organizzata dall’azienda agricola Rio del Sol e dall’agriturismo La Sabbiona dedicata agli amanti del trekking, del nord walking e della bicicletta che desiderano scoprire un suggestivo angolo di Romagna gustandone i sapori tipici e i paesaggi.

Dal 1° maggio tutti i sabati e le domeniche mattina, a piedi o mountain bike, sarà possibile percorrere un itinerario di cinque chilometri dalla Casetta dei Mirtilli Rio del Sol in via dei Sabbioni a Forlì fino all’agriturismo La Sabbiona in via di Oriolo 10 a Faenza – o viceversa – attraversando le atmosfere rarefatte delle colline di Oriolo dei Fichi dominate dall’alto dall’antica torre medievale e gustando una golosa proposta enogastronomica del territorio in due tappe gourmet.

Dalle ore 8.30 alle 10.30 alla Casetta dei mirtilli i partecipanti potranno iniziare al meglio la giornata con la colazione composta da yogurt, succhi di frutta, biscotti, pane, burro e marmellata, mentre dalle ore 10 alle 13 all’agriturismo con cantina La Sabbiona un aperitivo con prodotti tipici in abbinamento ai vini attenderà i camminatori e bikers per fare il pieno di sapori ed energia. Chi si muoverà a piedi potrà scegliere liberamente di partire da una delle due aziende, in entrambi i luoghi sarà disponibile un parcheggio per lasciare l’auto e riprenderla a fine esperienza.

A chi vorrà ampliare il proprio percorso e godersi le bellezze paesaggistiche locali gli organizzatori indicheranno la possibilità di proseguire il viaggio a Oriolo dei Fichi lungo altri percorsi come il Sentiero dell’Amore o la Strada della Poesia.

Alla partenza sarà consegnata ai partecipanti la tessera per colazione e aperitivo (costo totale 16 euro) e sarà indicato il percorso più breve, in parte sterrato, che congiunge le due aziende. Colazione e aperitivo saranno serviti all’aperto nel rispetto delle attuali normative di sicurezza. Al momento dell’arrivo alla Casetta dei Mirtilli e all’Agriturismo sarà obbligatorio indossare la mascherina e osservare le disposizioni sul distanziamento fisico. Si consigliano scarpe da trekking. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 3358343313 o 3398088302.