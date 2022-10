Ripartono “I lunedì della Cava” con la presentazione del romanzo di Maurizio Gioiello e dell'autobiografia di Grazia Deledda

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L’Associazione Cava Forever-group Aps Forlì ha programmato diversi appuntamenti, denominati “I lunedì della Cava”, che si svolgeranno, con inizio alla 20,45 nell’ex sede della Circoscrizione, a partire dal mese di ottobre e proseguiranno poi in novembre e dicembre. In totale gli appuntamenti saranno nove; il primo di essi è fissato per il 10 ottobre. Nel corso di questa serata d’apertura verranno proposte al pubblico due presentazioni letterarie: il romanzo di Maurizio Gioiello "Ultima Spes" (Ponte Vecchio editore) e "Cosima", autobiografia di Grazia Deledda.

Gioiello, giornalista e scrittore, nonché docente di Materie Letterarie, propone una storia che mette assieme sport (si parla di ippica, essendo Ultima Spes il nome di un cavallo trottatore), divertimento e un poco di giallo, con uno stile veloce e di piacevole lettura. Inserendo “Cosima”, l'ultima opera composta dalla Deledda (che verrà commentata dallo stesso Maurizio Gioiello e da Giuseppe Bertolino, organizzatore dell'evento, e della quale verranno lette alcune pagine da Donatella Rabiti), si è voluto omaggiare una grande autrice, unica donna italiana vincitrice del premio Nobel per la letteratura.