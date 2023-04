Ripartono i "Quadri musicali" dedicati a "L'arte della moda" con Vince Valicelli, Andrea Alessi e Marta Celli

Domenica 23 aprile ore 11.30, al Ridotto del Teatro Diego Fabbri partono i “Quadri Musicali” dedicati alla Grande Mostra “L’Arte della Moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789 – 1968”. Il concerto rientra negli eventi collegati alla grande esposizione allestita presso i Musei San Domenico di Forlì. Saranno Vince Valicelli, Andrea Alessi e Marta Celli i protagonista della domenica di musica e cultura al ridotto del Teatro Cittadino.

Un percorso tra voce, ritmo e tradizioni sonore legate anche alla nostra terrà, per riscoprire la moda, sotto l’aspetto musicale e vocale. Un viaggio condotto dai racconti di Vince, accompagnati dalle sonorità emozionanti dell’arpa celtica e del contrabbasso. Tra passato, presente e futuro, il pubblico verrà coinvolto in una conversazione, un dialogo che ci condurrà alla costruzione di un vero e proprio quadro musicale. La nostra terrà, le sue tradizioni, le sue sonorità che hanno segnato momenti della vita quotidiana, creando vere e proprie mode dello stare insieme.

Un approccio che coinvolge il pubblico, una metaforica danza, quella della bellezza e della poesia della vita. Un nuova opportunità per abbattere la “barriera” tra pubblico e artisti, in un gioco di suoni, emozioni e voci. Al termine del concerto, come per ogni appuntamento legato alla grande esposizione temporanea, è prevista una visita guidata alla mostra“L’Arte della Moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789 – 1968”, condotta da Sara Polidori. Quella di domenica sarà una nuova grande occasione per vivere la cultura e le emozioni della musica nei luoghi simbolo della cultura, il Teatro Fabbri e i Musei San Domenico. Il concerto è organizzati dal Centro Diego Fabbri in collaborazione con Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, No.Vi Art APS e reso possibili anche grazie al sostegno di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

La prenotazione agli eventi è obbligatoria - WhatsApp 328 243 5950. Concerto - ingresso con offerta libera. Visita guidata alla Mostra - ingresso euro 15