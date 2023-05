Riprende il progetto Residenze artisti nei territori al teatro Félix Guattari: Masque teatro ospita i ravennati ErosAntEros

Dal 2017 Masque teatro è uno dei cinque titolari del progetto di Residenze Artisti nei Territori promosso da MiC e Regione Emilia-Romagna. Continua anche quest’anno il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione attraverso la creazione di spazi di esperienza nei quali artisti, studiosi, organizzatori e tecnici possano mettere in campo le proprie competenze al fine di dar vita a un sapere condiviso. Sito nel quartiere Schiavonia, il Teatro Félix Guattari si pone come avamposto di un progetto di auto-riqualificazione del territorio urbano teso alla congiunzione tra i centri e le periferie.

Quattro le residenze da maggio a dicembre 2023 per un totale di 55 giornate di ospitalità. Con, in ordine, le compagnie: ErosAntEros, Kepler-452, Aristide Rontini / Nexus e Opera Bianco. Tutte in permanenza a Forlì negli spazi del Teatro Félix Guattari.

Si parte dall’11 al 25 maggio con la compagnia ErosAntEros, che lavorerà a GAIA, la nuova coproduzione con Ravenna Festival che debutterà il 10-11 giugno al Teatro Alighieri di Ravenna. Si tratta di una performance sulla catastrofe ambientale, l’inquinamento e lo sfruttamento del pianeta Terra da parte dell’uomo, che prevede anche il coinvolgimento di non professionisti in scena. ErosAntEros nasce dall’unione di Davide Sacco, regista, e Agata Tomši?, attrice e dramaturg, nel gennaio del 2010. La loro ricerca porta avanti un teatro impegnato che non rinuncia al valore estetico della forma, in forte relazione con la storia, il presente e i luoghi in cui viene creato, con l’obiettivo di agganciare il teatro alla vita e fare dell'immaginazione un’arma per trasformare il reale.

Maggiori informazioni: https://www.masque.it/