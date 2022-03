“Ripuliamo il quartiere”: una giornata di volontariato ambientale a San Martino in Strada

Il Comitato di Quartiere San Martino in Strada, Grisignano, Collina e San Lorenzo in Noceto, l’APS Genitori Comprensivo N.8 e Legambiente Forlì Cesena organizzano una giornata di volontariato ambientale per domenica 13 marzo, dalle 14.30.



“Qualcuno la raccoglierà” è il motto di questo appuntamento che chiama a raccolta cittadini, associazioni, Amministrazione Comunale per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie e parchi pubblici. Un gesto di responsabilità che prima o poi scoraggerà comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori.



Insieme attori cittadini, residenti, volontari appartenenti alle associazioni locali e tutti coloro che vorranno dare un apporto concreto al decoro del nostro territorio. Il ritrovo è presso il Piazzale della Pieve San Martino in Strada alle ore 14:30