Riso solidale al mercato di Campagna Amica: sostenere il diritto al cibo e l’agricoltura familiare nel mondo

La campagna solidale “Abbiamo riso per una cosa seria”, promossa da Focsiv, Coldiretti e Campagna Amica con l’obiettivo di sostenere il diritto al cibo e l’agricoltura familiare nel mondo giunge alla sua XIX edizione e, ancora una volta, fa tappa al Mercato Amico di Forli (viale Bologna 75).

Nelle giornate di sabato 15 e 22 maggio i volontari locali dell’Associazione saranno al fianco degli agricoltori di Campagna Amica, Giovani Impresa e Coldiretti Donne Impresa, quotidianamente impegnati anche nelle scuole del territorio per divulgare l’importanza del cibo, dell’educazione alimentare, nonché la tutela della terra e dell’ambiente, per invitare i cittadini-consumatori a difendere la dignità degli agricoltori di tutto il mondo attraverso un gesto tanto semplice quanto carico di valore. I volontari di Focsiv, la Federazione Internazionale degli organismi cristiani di volontariato, saranno presenti per distribuire (dietro ad una donazione minima di 5 euro) il tradizionale pacco di riso benefico 100% italiano, prodotto da FdAI – Filiera degli Agricoltori Italiani.

Coldiretti invita tutti i cittadini-consumatori, che nell’occasione potranno anche scoprire la vera ricetta del risotto contadino agli asparagi spiegata passo dopo passo dall’agrichef e Presidente degli agriturismi Terranostra di Forlì-Cesena e Rimini Fabio Della Chiesa, a sostenere l’iniziativa nata per tutelare chi lavora la terra, in Italia e nei Paesi poveri, e per promuovere il dialogo interculturale.

Come ogni sabato il Mercato di Campagna Amica sarà aperto dalle ore 8 alle ore 13 per consentire a tutti i consumatori di fare una spesa buona, sana e locale.

