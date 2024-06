Ritorna il cinema all'aperto in Valbidente: c'è anche la novità del 'cineaperitivo'

Torna "Finestre sui cortili. Cinema in vallata", da inizio luglio, ovvero la programmazione di film in Val Bidente. Quest'anno, alle suggestive location dell'Arena Hesperia di Meldola e della storica Via Zanetti a Galeata, si aggiungono otto "cineaperitivi", con aperitivo precedente al film nelle località meldolesi di Ricò, S.Colombano e Teodorano, via Zannetti di Galeata, il Chiostro del Museo Mambrini di Pianetto e le ex scuole elementari di Strada S.Zeno.

Per quel che riguarda la rassegna nello specifico cinematografico sarà possibile spaziare da Anatomia di una caduta a quel Limoni di inverno splendidamente interpretato da Cristhian de Sica e Teresa Saponangelo, alle epiche vicende di Enzo Ferrari e della Mille miglia del 1957 fino all'odissea moderna di Io capitano passando, per portieri improvvisati nella Milano degli anni '50 di Zamora di Neri Marcorè, per l'appuntamento ormai classico con il giallo di Agata Christie riletto da Branagh a S.Colombano.

La rassegna è organizzata da Dire Fare s.a.s., in collaborazione con Comune di Meldola, Comune di Galeata e Unione dei comuni della Romagna forlivese – Unione Montana



Gli appuntamenti sono con Hesperia sotto le stelle, a Meldola all'Arena Hesperia, Il cinema di Via Zanetti, a Galeata Via Zanetti 17 e poi il Cineaperitivo al Circolo S. Colombano, alle Ex Scuole Elementari di Ricò, in Piazza Rocca a Teodorano, al Chiostro del Museo Mambrini di Pianetto di Galeata, a cura de La Campanara, a Galeata in via Zanetti, a cura del Bar de Borg, alle Ex scuole elementari a cura di Pro Loco San Zeno e Cooperativa San Zeno

Aperitivo dalle ore 19.30. Inizio proiezione 21.15. Costo Intero €6 - Ridotto €5. Aperitivo base €10. Prenotazione obbligatoria al 376 1224452

Orari Cinema: apertura ore 20.30. Inizio proiezione ore 21.15. Biglietti Intero €6, Ridotto €5



PROGRAMMA



GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2024

ARENA HESPERIA MELDOLA

> ANATOMIA DI UNA CADUTA



MARTEDÌ 9 LUGLIO 2024

CINEMAPERITIVO

PIANETTO DI GALEATA

> I LIMONI D'INVERNO



GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2024

ARENA HESPERIA MELDOLA

> I LIMONI D'INVERNO

SEGUIRÀ INCONTRO CON LA REGISTA CATERINA CARONE



MARTEDÌ 16 LUGLIO 2024

CINEMAPERITIVO

PIANETTO DI GALEATA

> PALAZZINA LAF



GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024

CINEMAPERITIVO

CIRCOLO RICÒ

EX SCUOLE ELEMENTARI

> FERRARI



LUNEDÌ 22 LUGLIO 2024

CINEMAPERITIVO

GALEATA VIA ZANETTI

> ANATOMIA DI UNA CADUTA



GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2024

ARENA HESPERIA MELDOLA

> PALAZZINA LAF



LUNEDÌ 29 LUGLIO 2024

CINEMAPERITIVO

GALEATA VIA ZANETTI

> ZAMORA



GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2024

ARENA HESPERIA MELDOLA

> ZAMORAM



GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2024

ARENA HESPERIA MELDOLA

> L'IMPREVEDIBILE VIAGGIO DI HAROLD FRY



DOMENICA 18 AGOSTO 2024

CINEMAPERITIVO

CIRCOLO S. COLOMBANO C'È

> ASSASSINIO A VENEZIA



GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2024

STRADA SAN ZENO GALEATA

CINEMAPERITIVO

> L'IMPREVEDIBILE VIAGGIO DI HAROLD FRY



GIOVEDÌ 29 AGOSTO

CINEMAPERITIVO

TEODORANO PIAZZA ROCCA

> IO CAPITANO

Per informazioni e prenotazioni Dire Fare sas cell. 376 1224452