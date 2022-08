Ritorna il "Men in black" Maurizio Tassani tra canzone americana ed italiana

Giovedì 25 agosto, alle 21, sul palco dell'Arena San Domenica va in scena lo show "Men in black. Non solo swing 2" che vede come protagonista il tenore forlivese maurizio Tassani. Uno spettacolo dove la grande canzone americana farà da contraltare alla canzone classica italiana degli anni '60, '70, '80.

Oltre ai cavalli di battaglia della band che hanno entusiasmato l'Arena l'anno scorso nuovi brani saranno presenti nella scaletta della serata. Maurizio Tassani sarà accompagnato da Giovanni Milanesi chitarra e voce, Mirco Picchi piano e basso e Massimo Picchi alla batteria.

Per prenotazioni biglietti 3481023215