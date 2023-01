Ritorna "San Luigi Comedy Night" con Alessandro Gori, in arte “Lo Sgargabonzi”

Alla Sala San Luigi di Forlì torna l’attesissima rassegna “San Luigi Comedy Night”: la più importante rassegna di Stand Up Comedy Show della città, organizzata in collaborazione con l’artista Alessandro Ciacci. Sei appuntamenti (26 gennaio, 23 febbraio, 30 e 31 marzo, 1°aprile in due repliche) per ridere e riflettere con quella che è la new wave della comicità italiana, che negli ultimi anni ha visto un vivace proliferare di una vera e propria scena indipendente.

Lontana da luoghi comuni, argomenti mainstream sentiti mille volte, “personaggi” con i loro tormentoni, la Stand Up Comedy prevede un monologhista solo sul palco che in totale assenza di quarta parete propone al pubblico sé stesso, messo a nudo, il suo punto di vista sulla società, l'attualità ed ogni cosa che faccia parte del suo personale mondo: idiosincrasie, aneddoti personali o critica satirica. Nata e sviluppatasi principalmente negli Stati Uniti, questo genere comico sicuramente più maturo e consapevole (il linguaggio e gli argomenti trattati possono essere espliciti, il punto di vista volutamente scomodo, ma per scopi comici) sta riscuotendo successo sempre maggiore anche in Italia.

Ad alternarsi sul palco del San Luigi, tre artisti di fama nazionale, nel loro tour 2023, con date in tutta Italia.

Il primo appuntamento della rassegna sarà giovedì 26 gennaio alle ore 21.00 con Alessandro Gori, in arte “Lo Sgargabonzi”, che porterà in scena lo show dal titolo "Confessioni di una coppia scambista al figlio morente", definito “tragicamente divertente, amaro come una tavoletta di catrame finissimo, tassativamente non consolatorio”. Il nuovo spettacolo di Alessandro Gori non è più cronaca di un disastro in fieri, ma la constatazione amichevole dopo la bomba al plutonio. Sul filo di racconti inediti o appena tolti dall'involucro, tra tempeste di citochine e i consigli per la casa di Damiano David, insalate russe sepolte e virologi trasognati e amanti del prog, euroconvertitori bluastri e Sandra Mondaini, Gori ci nasconde le bussole e invita nella nebbia definitiva, dove i gelati della nostra infanzia vanno a morire e la conta delle monete rimaste restituisce un totale sempre diverso.

Alessandro Gori è un artista unico, fuori da ogni stile e categoria, non ama mostrarsi in video, si riconosce per il timbro inconfondibile della sua voce, per i suoi contenuti provocatori e il suo umorismo nero. Nasce e abita nelle campagne della Val di Chiana, ha studiato Psicologia a Firenze, laureandosi con una tesi sulla internet addiction, appassionato di giochi da tavolo, in particolare quelli di Reiner Knizia e di fumetti, “soprattutto bonelliani” (“Lo Sgargabonzi” è il nome di una delle carte del Mercante in Fiera disegnate da Jacovitti). Gioca con nomi, marche, prodotti, personaggi che sono entrati a forza nel nostro immaginario, attraverso i media e li centrifuga insieme creando gag, storie, e sketch dai contorni astratti. A suscitare il riso è spesso la totale mancanza di empatia, tutto intriso di uno humor surreale, a tratti estremo.

Vince nell’estate 2022 il 50mo Premio della Satira di Forte dei Marmi con il libro “Confessioni di una coppia scambista al figlio morente”.

Creatore della pagina Lo Sgargabonzi, seguita oggi da circa 40.000 utenti. Scrittore, autore, giornalista, comico, blogger scrive per Linus e Rolling Stones, è stato ospite fisso di “Battute” e “Una pezza di Lundini” su Rai2.Pubblica libri e porta i suoi live in giro per tutta Italia, ad oggi più di 400 date, tra cui Zelig, Santeria, Monk, Teatro Puccini di Firenze.

Durante la serata del suo spettacolo sarà possibile acquistare il libro "Confessioni di una coppia scambista al figlio morente" grazie al banco libri di Mondadori Forlì presente nel foyer.

Secondo artista ospite del “San Luigi Comedy Night” sarà Daniele Tinti che nel suo nuovo live show di Stand Up Comedy “Crossover”, trova il filo conduttore della risata tra le esperienze più profonde, significative, tragiche e divertenti della vita ai nostri giorni. A chiudere la rassegna sarà l’apprezzatissimo comico romagnolo Eleazaro Rossi, forlimpopolese di origine, oggi tra i grandi volti della stand up comedy italiana, che si esibirà al San Luigi in 4 repliche: giovedì 30 marzo e venerdì 31 marzo ore 21.00, sabato 1° aprile alle ore 19.00 e alle ore 21.30.

La rassegna è organizzata con il contributo di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Comune di Forlì, in collaborazione con Il Cacofonico, ristorante L’Amorosina di Forlì e la Birreria Bifor Forlì, che sarà presente a tutte le serate con uno stand di birre alla spina selezionate per l’occasione.

Biglietti acquistabili online. Info sul sito www.salasanluigi.it