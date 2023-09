Ritornano i "Venerdì Divini" in centro: lo scittore Maurizio Gioiello presenta il suo libro

Degustazione di vini, negozi aperti, artisti, presentazione di libri, musica: proseguono in centro storico nei venerdì di settembre gli appuntamenti che vedono la partecipazione di locali e negozi. Il filo conduttore della serata del 22 settembre saranno i vini rossi. A partire dalle ore 19.30 sarà possibile degustare un calice di vino presso i locali aderenti a seguire in collaborazione con le attività commerciali artisti e scrittori animeranno e coloreranno le serate.

Nell’ambito della rassegna, Fedifo Shop and Lab, in Via Edmondo de Amicis, 8/10, ospita alle ore 20,30, lo scrittore Maurizio Gioiello, che presenterà il suo romanzo “La felicità è un budino”, basato su situazioni in cui molti si ritroveranno.La protagonista è Andreina, una quasi novantenne affetta da demenza senile, costretta all'immobilità per la rottura di un femore. Vedova da anni, è assistita dai quattro figli, Sandra, Paolo, Giovanni e Mirella, che si avvicendano al suo capezzale. Ognuno di loro ha vissuto nel passato eventi, più o meno traumatici, che hanno segnato le rispettive esistenze. Per questo, essi si rapportano in modo assai diverso alla malattia della madre. Tutti sono alla ricerca di una felicità che possa appagare, ma riuscire a trovare ciò che si desidera non è affatto facile. Una vicenda ormai comune in una società sempre più vecchia finisce, così, con l'essere il pretesto per analizzare il lato psicologico di personaggi che evidenziano quanto sia difficile raggiungere l'equilibrio agognato.

Maurizio Gioiello, per anni docente di Materie Letterarie presso l'ITI "G. Marconi" di Forlì, nonché giornalista pubblicista, è al suo quinto romanzo. In precedenza ha pubblicato "Ultima Spes", "L'accordo", "Adriatika", "Un canestro di vita" e il saggio "100 anni di sport a Forlì".

Per informazioni ed elenco dei negozi e locali aderenti all’iniziativa le pagine Facebook e Instagram Forlì nel cuore.