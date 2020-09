Ritornano le proiezioni del Sedicicorto Forlì International Film Festival

Si svolge dal 2 al 11 ottobre la 17^ edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival che ha luogo in doppia versione: online su Mymovies e dal vivo al Cinema San Luigi di Forlì. Doppio abbonamento e doppia possibilità di assistere a tutte le novità del palinsesto 2020.

Per chi vuol seguire gli eventi in presenza, il Cinema San Luigi mette a disposizione, in base alle restrizioni di contenimento previste dalle norme di sicurezza anti Covid 100 Posti distanziati.

Ogni giornata prevede un gran numero di proiezioni e approfondimenti:

Venerdì 2 e sabato 3 ottobre a partire dalle 21.00;

Domenica 4 ottobre a partire dalle 16.30;

Lunedì 5 e martedì 6 ottobre a partire dalle 21.10;

Mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre a partire dalle 17.30.

Prezzi

Biglietto singolo 5 euro, abbonamento base 9 euro, abbonamento Vip 15 euro. Si potrà sottoscrivere il proprio abbonamento, che funge anche da prenotazione del posto, dal 19-09-2020 al 02-10-2020: inviando una mail a mail@sedicicorto.it e indicando i seguenti dati: Nome Cognome, Tipologia di abbonamento richiesto (Base o Vip), Tipologia di pagamento successivo (Cassa – direttamente presso il San Luigi durante le giornate del Festival, Paypal, Bonifico).