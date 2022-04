Rivitalizzazione dei borghi: Habitat ospita a Tredozio due classi del Sandberg Instituut di Amsterdam

Habitat ospita nella sua suggestiva base di Ca' dei Monti , a Tredozio, il Sandberg Instituut di Amsterdam con il programma "Prole di Zeno. Broadcasts from Planet Garden"

Il progetto Habitat, ideato da Jacopo Lega e coordinato da Bianca Maria Canepa (Distretto A), risponde al tema della rivitalizzazione dei borghi, del loro territorio e patrimonio culturale, come un'importante strumento per comprendere e interpretare il presente. Intrecciandosi e al tempo stesso declinando il contesto specifico pre-esistente, il progetto aiuta a definire nuove possibilità di sviluppo per il territorio e gli artisti, servendosi di ricerca, progettualità e dell'azione speculativa dell'immaginazione. Una strategia "place-based" che riconosce l’importanza dei luoghi e l’esigenza di una conoscenza attenta e costruita dal basso, quale base essenziale per l’attivazione di interventi orientati che, servendosi del territorio come luogo di ispirazione e azione, sappiano raccogliere e rielaborare la sua preziosa eredità micro-territoriale.

"Prole di Zeno - Broadcasts from Planet Garden Studio for Immediate Spaces ad Habitat"

Le due classi del master Studio for Immediate Spaces del Sandberg Instituut di Amsterdam, insieme a loro coordinatore Julian Schubert saranno ospiti di Habitat per il programma "Prole di Zeno. Broadcasts from Planet Garden". Dopo aver trascorso una settimana a Roma, si sposteranno a Cà de Monti a Tredozio, dove saranno residenti dal 9 al 17 Aprile. Un piacere per noi, oltre che un’importante opportunità per la sperimentazione di pratiche e linguaggi per l’immaginazione collettiva di un nuovo paesaggio culturale per la Romagna toscana.

Habitat è una residenza e laboratorio collettivo iniziato nel 2021 per la rigenerazione culturale delle aree rurali della Romagna Toscana. Si è manifestato per la prima volta tra Luglio e Agosto 2021 grazie ad un contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, ospitando e supportando per un un mese un totale di 60 artisti provenienti da Italia, Olanda, Germania, Francia, Svizzera, Colombia. Da Gennaio 2022, il team di Habitat (Composto da Jacopo Lega, Ilaria Marzolla, Enrico Tarò, Federico Poni, Lorenzo Travaglini ha iniziato a gettare le basi per un insediamento stabile nel borgo di Cà de Monti a Tredozio - dove si è svolta la prima edizione - e che ambisce ora a diventare un centro permanente di sperimentazione partecipativa di vita, di ricerca e produzione culturale.