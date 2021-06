Roberta Cappelletti in acustico all'Arena San Domenico - 1 luglio

Roberta Cappelletti va in scena, con un'anteprima nazionale in acustico, giovedì 1 luglio, alle 21:15, all'Arena San Domenico di Forlì. E' un format nuovo per Roberta, "il suo abito da sera", come ama definirlo , incentrato su un repertorio che spazia dai grandi classici della tradizione romagnola ('Mama Luntena', 'Tavola grande', 'Polvere'), a successi di icone della musica italiana d'autore come Mina, Ornella Vanoni, Gabriella Ferri, Sergio Endrigo, ai grandi classici, come 'Mille lire al mese', o brani strumentali come 'El Choclo' , fino ad arrivare a Cuba con una sentita interpretazione di un famoso bolero dal titolo 'Contigo en la distancia'.

Il repertorio sarà riproposto da una band composta da Luca Medri (pianoforte e tastiere) , Giordano Giannarelli (Fisarmonica) , Paolo Ghetti (contrabbasso) , Piero Lerede (batteria e chitarra) . Sonorità acustiche, raffinate, fresche, caratterizzate da contaminazioni folk, pop, etniche & jazz. Un viaggio nella musica affascinante e di qualità, contornato da recitati, racconti, aneddoti e tanta simpatia che Roberta, da grande interprete, vuole offrire al suo pubblico. Assolutamente da non perdere. Una produzione Cosascuola Music Academy.

PRENOTAZIONE BIGLIETTI: https://www.ticketsms.it/it/event/6ggcv3A3

YOUTUBE VIDEO PROMO: https://www.youtube.com/watch?v=228yXqCmQ_M

INFOLINE: 335-1041680



