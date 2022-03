I "Tipi" di Roberto Ciufoli sul palco del Teatro comunale di Predappio

Un nuovo protagonista sul palco del Teatro Comunale di Predappio, domenica 10 aprile alle 21. In scena Roberto Ciufoli con "Tipi", un vero “multi-one man live Show"



In “Tipi” Ciufoli propone varie tipologie umane mostrando come una particolare caratteristica psicologica corrisponda ad un atteggiamento fisico ben preciso, un modo di parlare e di scegliere le parole attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni in un esilarante percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore.

Info e prenotazioni: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it



Biglietti: intero € 18,00, ridotto € 12,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni)