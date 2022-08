Roberto Martini chiude la selezione musicale itinerante estiva al Parco urbano di Forlì

Martedì 30 agosto Roberto Martini chiude la selezione musicale itinerante estiva alla Piada del Parco-Kiosquito facendo festa con il ritorno della band rivelatrice dell’estate romagnola. Con i PETUNIA SAUCE in odore di registrare il loro primo progetto musicale proprio in queste settimane, al rinomato studio “deposito Zero” a Forlì. Quindi ritroveremo la miscela live tra pop, salsa e bossa che tanto è piaciuta in giro per la Romagna e nella precedente data qui al parco urbano di Forlì.

Sotto il maestoso albero a fare da quinta tra i due chioschi somministrazione di piada fritta romagnola nelle tante versioni tipiche e gli aperitivi, le birre artigianali, i vini dell’attiguo Kiosquito, novità da questa stagione della gestione della famiglia di Marco Capaci, che ha collaborato ad una proposta senza barriere e a ingresso libero, la quale ha reso l’estate forlivese con una ulteriore scelta nelle calde serate in un ambiente sano ,fresco e accogliente. Inizio concerto alle 21:00 ingresso libero info 327 533 1120