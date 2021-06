Entroterre Festival: Roberto Mercadini apre "7CentoDiDante" ai giardini della Rocca di Bertinoro

€10,00 intero| €8,00 ridotto under 35, over 60 e residenti Comune di Bertinoro

“Un monologo per innamorarsi della parola e, in particolare, della lingua che parliamo”. È questo, decritto con le parole stesse dell’attore, narratore e poeta Roberto Mercadini, lo spettacolo che andrà in scena sabato 26 giugno, alle ore 21.30, nei Giardini della Rocca di Bertinoro. Primo appuntamento del percorso dedicato a Dante, 7CentoDiDante – uno dei sette che compongono il variegato cartellone estivo di Entroterre Festival 2021 – percorso creativo in occasione delle celebrazioni dantesche, tra format innovativi ed eventi di edutainment.

Dante. Più nobile è il volgare, “di” e “con” la partecipazione di Roberto Mercadini, apre così la serie di concerti-conversazione con cadenza settimanale dedicati al sommo poeta. Un fil rouge che accompagnerà la ricca programmazione dell’edizione 2021 del festival itinerante dell’Emilia-Romagna, Entroterre Festival, e che continuerà il 2 luglio, sempre ai Giardini della Rocca in compagnia di Luca Damiani e dell’artista David Riondino; e il 9 luglio con la partecipazione di Michele Mirabella.

«Non si puo? fare quello che ha fatto Dante senza essere innamorati a sangue della parola; senza essere ossessionati dal suono delle diverse lingue, dal senso dei singoli vocaboli; senza essere permeati anima e corpo dal linguaggio» spiega Roberto Mercadini. La ricchezza linguistica espressa da Dante è punto di partenza per un viaggio – omaggio – non solo a Dante stesso ma alla nostra oralità e al nostro linguaggio.

Roberto Mercadini, originario di Cesena, è narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicita?. «Racconto storie (che contengono storie (che contengono altre storie)) – chiarisce con le sue stesse parole Mercadini. – A volte sopra un palcoscenico. A volte in video. A volte dentro un libro».

