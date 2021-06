Roberto Mercadini porta il monologo su Dante a Terra del Sole

Il Consorzio di Promozione Turistica Castrumcari, in collaborazione con Entroterre Festival, inaugura la stagione estiva di Castrocaro Terme e Terra del Sole con uno spettacolo teatrale di e con Roberto Mercadini dedicato al Sommo Poeta. L'attore romagnolo presenterà il nuovo monologo “Dante. Più nobile è il volgare”, in programma il 3 luglio alle ore 21,30 a Terra del Sole (Giardino di Cosimo I).

Anche Castrocaro Terme e Terra del Sole, difatti, aderisce al settecentesimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri e lo fa con un omaggio simbolico: il nuovo spettacolo di Mercadini racconta il legame di Dante con la parola, del suo amore, ma anche della sua ossessione per il linguaggio: dal suono delle diverse lingue, dal senso dei singoli vocaboli. Mercadini racconterà di come nella “Divina Commedia” si snodino le più magnifiche immagini dell’oralità e, insieme a queste, riflessioni straordinariamente raffinate e profonde su di essa.

Grande apprezzamento per la manifestazione, patrocinata dal Comune, è espresso dall'Assessora al Turismo Liviana Zanetti, che ideò il prodotto turistico “ Le vie di Dante” quando era Presidente di APT Servizi, progetto che si è concretizzato quest'anno grazie al lavoro proficuo del capofila, la Città Metropolitana di Firenze nella persona del suo Assessore con delega al Turismo Tommaso Triberti, Sindaco della cittadina tosco-romagnola di Marradi.

“Il nostro Comune ha una naturale predisposizione agli eventi culturali, non è solamente luogo delle famose Terme o di uno dei Festival Canori più importanti d'Italia, ma è “territorio” la cui stratificazione storica ed artistica ne ha fatto cantiere di sviluppo architettonico e culturale dal medioevo, passando attraverso il rinascimento per arrivare all'art déco. In tale contesto, è un obbligo per la nostra Amministrazione promuovere momenti di alto interesse sia per i residente che per gli avventori e i turisti” - dichiara la Sindaca Marianna Tonellato.

Il Presidente di Castrumari Claudio Aldini e il Direttore Alessio Vola si dicono particolarmente soddisfatti del lavoro svolto in questi mesi di pandemia: dalla pianificazione degli eventi che verranno presentati a breve, di cui lo spettacolo dantesco è un'anteprima, alla stretta collaborazione con gli albergatori ed i gestori delle strutture ricettive, al completamento del nuovo sito turistico che guarda alla promozione del territorio e alla vendita di pacchetti turistici. Un lavoro non facile da portare avanti durante la pandemia, ma che porterà sicuramente i suoi frutti nei mesi a seguire, per una Castrocaro Terme e Terra del Sole sempre più vocata al turismo lento, all'enogastronomia di qualità, allo sport e al tempo libero culturale.



Evento gratuito, necessaria prenotazione.



Info e prenotazioni: 0543 769631 - 350 5193970

info@castrocarotermeterradelsole.travel



Roberto Mercadini (Cesena, 1978), narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità.

Nel 2018 esce ‘Storia perfetta dell’errore’ edito da Rizzoli, il suo primo romanzo giunto già alla sua quinta ristampa. Nel 2019 il Teatro Stabile d’Abruzzo produce il suo spettacolo teatrale ‘Vita di Leonardo’, regia di Alessandro Maggi.

Nel 2020 esce, ancora per Rizzoli, ‘Bomba atomica’. Attivo in rete, ha un canale canale YouTube seguito da oltre 115.000 followers.