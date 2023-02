Roberto Mercadini porta la storia del bomba atomica di Hiroshima sul palco del Piccolo con "Little boy"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Posti esauriti al Teatro Il Piccolo di Forlì per Little Boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica, lo spettacolo scritto, interpretato e diretto da Roberto Mercadini, in scena sabato 11 febbraio alle ore 21. La pièce, prodotta da Sillaba, si avvale delle musiche eseguite dal vivo da Dario Giovannini.

“Little boy”, alla lettera “ragazzino”: questo è il nome in codice della bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto del 1945. Con un sarcasmo atroce, si è dato un nomignolo affettuoso all’ordigno che provocherà la più grande strage di tutti i tempi: 160.000 vittime.

Questa storia è tutta così, dall’inizio alla fine, cioè dai primi risultati della fisica quantistica all’esplosione. Piena di estremi che si toccano, piena di ironia e di orrore, di calcoli perfetti e di casualità assurde, genio e idiozia, domande che hanno troppe risposte o che non ne hanno nessuna. Ed è piena anche di “little boys”, di “ragazzini”: Niels Bohr che, ancora studente, sbalordisce il suo insegnante di fisica con una risposta apparentemente sconclusionata; Werner Heisenberg che a soli 21 anni sarà già collaboratore di Bohr e che vincerà il premio Nobel a 31; Enrico Fermi che a 14 anni darà già segno di una intelligenza quasi inquietante divorando un libro apparentemente illeggibile: un testo di fisica del 1800, scritto in latino e lungo 900 pagine.

Informazioni: 0543 64300 – 0543 26355 – www.accademiaperduta.it