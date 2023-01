Roberto Mercadini presenta il libro "L’ingegno e le tenebre"

Il ciclo di Incontri con gli Autori al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì proseguono, venerdì 13 gennaio alle ore 18, con Roberto Mercadini che presenterà il suo libro L’ingegno e le tenebre (Leonardo e Michelangelo, due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento), edito da Rizzoli nel 2022. L’Incontro, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, è organizzato da Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con Libreria Ubik di Forlì.

Pensando al Rinascimento è probabile che vengano in mente lo splendore delle città, le opere sublimi, la magnificenza di Signori e Papi. Aprendo questo libro, si verrà travolti dallo stupore. Un viaggio nei meandri di un tempo imprevedibile, fatto di voli pindarici e cadute fragorose. Popolato di artisti strepitosi, alcuni oggi dimenticati, contesse guerriere e frati ribelli. Al fianco del lettore, in questa avventura, ci saranno due giganti della storia dell’arte destinati a odiarsi per tutta la vita, Leonardo e Michelangelo, la cui rivalità accompagnerà lungo tutto il racconto. Entrambi toscani, geniali e precoci, non potrebbero essere più distanti: Michelangelo è capriccioso, perfezionista, trasandato nei modi ma determinato a farsi strada a colpi di scalpello; Leonardo è un uomo dai contorni sfumati, elegantissimo, non rispetta mai una consegna e, tra le tante mansioni, finisce persino a fare il musicista di corte. Perché questa è una storia con tappe straordinarie e inaspettate, tra buie botteghe d’arte e cappelle che esplodono di colore. Un’epoca in cui, come nelle vite di Leonardo e Michelangelo, non ci sono confini tra le luci e le ombre: l’ingegno solare dei gesti perfetti di un artista convive sempre con le tenebre dell’ossessione.

Roberto Mercadini si conferma in queste pagine un narratore d’eccezione che, con una verve fuori dal comune, sa far rivivere, scompigliati e umanissimi, i protagonisti del nostro passato e, attraverso scorci mai scontati, porta i lettori dritti al cuore di un tempo che non smetterà di sorprendere.

Roberto Mercadini è nato a Cesena nel 1978. Con oltre 150 date all’anno, porta in giro per la Romagna e per il resto d’Italia i suoi spettacoli di narrazione e i suoi monologhi poetici. Per Rizzoli ha già pubblicato Storia perfetta dell’errore (2018) e Bomba atomica (2021), vincitore del torneo letterario Robinson.

Gli Incontri con gli Autori sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

