Torna il Rocca Forrest Trail. E ci sarà anche la gara competitiva

Indirizzo non disponibile

Torna il Rocca Forrest Trail nella sua prima edizione in formato competitivo. Appuntamento 3 luglio a Rocca San Casciano, dove più di 150 atleti si sfideranno su un Trail di 22 chilometri con 1000 d+. Evento di grande spicco per il territorio. Tra gli atleti di élite c'è sicuramente l'atleta di casa Matteo Lucchese, reduce da una grandissima prestazione alla Pistoia -Abetone. Sul versante femminile, di spicco è la presenza di Daniela Valgimigli, trail runner di rilevanza internazionale. Oltre la gara competitiva, la compagine Corri Forrest organizza anche una camminata ludico motoria per grandi e piccini.