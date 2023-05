Ancora di corsa per il "Rocca Forrest Trail"

23 € iscrizioni su ENDU.net; 27 € iscrizioni sul posto. Camminata e corsa non competitiva15 €

L'associazione Corri Forrest ASD organizza per domenica 7 maggio a Rocca San Casciano il "Rocca Forrest Trail", gara competitiva di Trail running di 22 km con 1000 mt di dislivello positivo. La partenza è prevista per le ore 9,00 da piazza Foro Boario, per una grande giornata di sport e valorizzazione del nostro territorio.

Informazioni:Costo 23 € iscrizioni su ENDU.net. Costo 27 € iscrizioni sul posto domenica. Compreso nell'iscrizione ci sarà il pasta party e la t-shirt dell'evento.

Camminata e corsa non competitiva dai 10 km con 400 mt di dislivello positivo. Costo iscrizione (sul posto domenica)15 € compresa di pasta party e t-shirt dell'evento.