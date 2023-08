“Rocca San Casciano e la sua terra”: Roberto Monti presenta il suo libro

È fissata per venerdì 11 agosto alle ore 18:30 in piazza Garibaldi presso il Bar Caprera a Rocca San Casciano, la presentazione del volume di Roberto Monti, “Rocca San Casciano e la sua terra”. Roberto Monti è personaggio noto in paese per essere il direttore del locale Corpo bandistico e per la sua grande passione per la fotografia che non di rado si è tradotta in esposizioni pubbliche. E l’elemento fotografico è ben presente nel suo volume, con scatti davvero d’autore proposti spesso a due facciate. Oltre alle foto vengono narrate atmosfere e suggestioni, con la proposizione anche di filastrocche e racconti.

Dopo i saluti del sindaco di Rocca, Pier Luigi Lotti, e del parroco, don Giovanni Amati, vi saranno gli interventi dell’autore e del giornalista Quinto Cappelli. Ad introdurre e coordinare l’incontro sarà il giornalista Vincenzo Bongiorno. Vi sarà la lettura di alcuni brani del libro da parte di Giovanna Assirelli, Marco Benini, Rita Monti, Daniela Monti e Chiara Pentoli. Il tutto sarà allietato da intermezzi musicali eseguiti dalle giovani leve del Corpo bandistico rocchigiano Gemma Monti, Matilde Ciani e Lucrezia Cardelea. Al termine dell’incontro è prevista un’apericena a buffet per tutti i partecipanti, oltre alla possibilità di acquistare il volume con una dedica da parte dell’autore.