Rocca Summer 2020, un agosto ricco di eventi: e c'è anche la cena in bianco

Un agosto a Rocca San Casciano con "Rocca Summer 2020", rassegna patrocinata dal Comune. Sono numerosi gli eventi che animeranno la località della vallata del Montone. Mercoledì 5 agosto appuntamento alle 21 nel prato della piscina comunale col cinema all'aperto, mentre venerdì 7 Piazza Garibaldi ospiterà il conertino del Corpo Bandistico Rocchiagiano. Sabato 8, alle 19.30, "Rocca si veste di Bianco", con la cena e musica live in Piazza Garibaldi. Lunedì 10 agosto alle 18.30 passeggiata serale "La Zireda", con tanto di cocomerata sotto le stelle.

Mercoledì 12 nuovo appuntamento in piscina col cinema all'aperto, mentre l'indomani si festeggia San Cassiano in Piazza Garibaldi. La vigilia di Ferragosto si trascorrerà in piscina con la cena "Passione Mediterranea". Sabato 22, alle 19.30, al Foro Boario si terrà la cena della U.s Rocchigiana, con la presentazione delle squadre. Per tutto il mese di agosto la piscina comunale resterà aperta dalle 10 alle 19. Inoltre nella sede di Rocca Bike, in via Cairoli 39, sarà possibile noleggiare e-bike (per informazioni telefono 3339124619).