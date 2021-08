A Meldola "Roccambolesca" celebra Dante in tre serate

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

"Roccambolesca", promossa dall'Amministrazione Comunale in occasione della festività della Madonna del Popolo, quest'anno renderà omaggio a Dante. Tre le sere: 28, 29, 30 agosto in orario dalle 19,30 alle 23,00.

La bellissima e suggestiva Rocca di Meldola aprirà nuovamente le sue porte al pubblico e lo accoglierà in uno scenario del tutto inedito. "Opere di artisti locali renderanno le stanze di questo luogo storico ancora più affascinanti e attrarranno lo spettatore in un mondo di cultura, arte e spettacolo", affermano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore al Turismo Simona Zuccherelli, "entusiasti di come ancora una volta la Rocca sarà protagonista d’eccellenza di un evento che alla sua prima edizione ha portato a Meldola migliaia di persone".

Il curatore, Cristian Cimatti, rivela solo alcuni dei segreti che il visitatore potrà scoprire all’interno delle storiche mura: "Saranno diverse le opere e le interpretazioni espresse con fotografie, e pittura, fino ad arrivare alla tridimensionalita? della scultura. Riferimenti ed interpretazioni della parola di Dante sono disseminate in tutte le stanze del castello". Nelle tre serate si susseguiranno, diversi spettacoli: estemporanea di pittura, giocoleria di fuochi e meravigliose danze. Nel giardino delle cisterne, stand gastronomici.

Obbligatoria la prenotazioni al numero 366/6813836. Per accedere è richiesto il Green Pass.