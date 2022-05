A Castrocaro Terme e Terra del Sole le 'Rocche di Romagna' diventano golose con il 'Festival del Sapori'

È un cartellone ricco e ‘gustoso’ quello che il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole propone per sabato 7 e domenica 8 maggio nell’ambito del progetto “Rocche di Romagna”, che prevede eventi e momenti di animazione in ognuna delle cinque località coinvolte (oltre a Castrocaro, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola, Predappio) nei vari week end di maggio.

A Castrocaro e Terra del Sole l’evento delle Rocche si abbina al Festival dei sapori: in programma visite guidate, escursioni, caccie al tesoro, rievocazioni storiche, concerti, ma anche assaggi e degustazioni.

Nella mattinata di sabato 7 maggio si potrà scegliere fra un tour in e-bike “In cantina fra olio e lavanda” e un trekking guidato per fare “Quattro passi sullo Spungone”. L’e-bike tour partirà alle ore 9 da Castrocaro e prevede un percorso ad anello di 26 km verso le colline, attraversando alcune importanti aziende agricole. Per chi ne è sprovvisto ci sarà la possibilità di noleggiare la bici elettrica. Alle 9,30 sempre da Castrocaro, prenderà il via la passeggiata naturalistica sullo Spungone, alla scoperta di ambienti selvatici a due passi dal paese, primo fra tutti la rupe di Rio Cozzi. Per entrambe le escursioni il costo di partecipazione è di 12 euro. Alle 17,30, nella Fortezza di Castrocaro sarà di scena l’Orchestrona, con uno spettacolo di musica popolare dal titolo “L’Europa balla”. Ingresso libero. Sia al mattino (10-13) che al pomeriggio (15-17) la Pro Loco effettuerà visite guidate alla Fortezza di Castrocaro.

Enogastronomia protagonista domenica 8 maggio, quando andrà in scena il Festival dei Sapori e alcune cantine del territorio apriranno le loro porte per visite e degustazioni. Aderiscono all’iniziativa Fiorentini Vini, Marta Valpiani, Poggio Della Dogana, Tenuta Pennita, Chiosco Della Rovere. In ognuna di esse si potranno visitare azienda e vigneti accompagnati dal produttore e assaggiare tre vini (nel caso di Tenuta Pennita anche 3 tipi di Olio Extravergine di Oliva). Costo degustazione: € 10,00. Tappe in cantina e degustazioni anche per le escursioni in programma nella giornata: in mattinata sono previsti un tour in e-bike fra i calanchi che partirà alle ore 9 dallo Iat di Castrocaro (costo 22 euro) e un trekking guidato sulle colline di Sadurano, che partirà alle 9,30 dal piazzale del Grand Hotel (18 euro). Nel pomeriggio, con partenza alle ore 15, si potrà partecipare al trekking guidato con degustazione “La fortezza e lo spungone”: circa 4 km di percorso sulle tracce della caratteristica roccia di questa parti e, lungo la strada, una sosta per degustare gli eccellenti vini del territorio. Costo: € 12,00. Il ‘menù’ della giornata prevede anche alcune visite guidate per andare alla scoperta dei gioielli del territorio: la città – fortezza di Terra del Sole, la Fortezza di Castrocaro, i tesori dell’art decò delle Terme di Castrocaro. Dalle ore 14.30 andrà in scena una rievocazione storica con tamburini, sbandieratori, dame e cavalieri che sfileranno per le vie del centro di Castrocaro fino alla Rocca dovesi svolgeranno spettacoli di bandiere e una gara di tiro con la balestra. Ingresso libero. Infine, alle ore 18.00 è previsto un apericena con bruschetta presso il Circolo Alpini di Castrocaro Terme.

In entrambe le giornate, inoltre, si svolgeranno caccie al tesoro per i più piccoli con dolci premi. Il programma dettagliato dei due giorni si può consultare la sezione Eventi del sito https://castrocarotermeterradelsole.travel.

Per informazioni contattare l’Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme e Terra del Sole, tel. 0543 769631 - info@castrocarotermeterradelsole.travel.