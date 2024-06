Rocco Cantauntore in concerto

Giovedì 13 giugno all'Orto di Sophie sarà in concerto Rocco CantauNtore, irriverente Alchimista Culturale. Dopo aver studiato Scienze della comunicazione presso l'università di Urbino ha conseguito la laurea in discipline psicosociali. E' autore del libro "il Terzo Like", coAutore della colonna sonora del DocuFilm "Non è Andato Tutto Bene" di Paolo Cassina e blogger. L'lbum d'esordio è "Vita morte e Tentacoli", l'ultimo invece "Rocco CantauNtore". Gli ultimi singoli usciti sono "Babbo a Natale" in collaborazione con Hyst e Margherito disintegrano in una sola traccia tutte le convenzioni della canzone pop natalizia e "il Ballo delle Balle" sarcastico brano che sveglia le coscienze dormienti del popolo Italiano.Si definisce "irriverente, combattivo, eclettico e dissacrante". Per informazioni: 3895632124